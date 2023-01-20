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Зеленский потребовал ускорить поставки оружия Украине и процесс вступления в НАТО

Армия
Зеленский потребовал ускорить поставки оружия Украине и процесс вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с призывом к странам Запада ускорить поставки оружия украинским войскам.

Соответствующее заявление он сделал в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Он отметил, что Киев нуждается в средствах противоракетной обороны и танках. Кроме того, Зеленский попросил ускорить процесс расширения НАТО, передает ТАСС.

«В настоящий момент мы не являемся членом НАТО. Однако мы находимся на пути к НАТО, потому что НАТО является лучшей гарантией безопасности для нас, для нашей страны», — заявил Зеленский.

Также украинский президент добавил, что стране нужны боеприпасы, а также финансовая помощь из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
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