Зеленский потребовал ускорить поставки оружия Украине и процесс вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с призывом к странам Запада ускорить поставки оружия украинским войскам.
Соответствующее заявление он сделал в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Он отметил, что Киев нуждается в средствах противоракетной обороны и танках. Кроме того, Зеленский попросил ускорить процесс расширения НАТО, передает ТАСС.
«В настоящий момент мы не являемся членом НАТО. Однако мы находимся на пути к НАТО, потому что НАТО является лучшей гарантией безопасности для нас, для нашей страны», — заявил Зеленский.
Также украинский президент добавил, что стране нужны боеприпасы, а также финансовая помощь из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.