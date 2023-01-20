Зеленский потребовал ускорить поставки оружия Украине и процесс вступления в НАТО

Соответствующее заявление он сделал в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Он отметил, что Киев нуждается в средствах противоракетной обороны и танках. Кроме того, Зеленский попросил ускорить процесс расширения НАТО, передает ТАСС.