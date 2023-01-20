Писательница Блажиевская дала совет по сохранению жизненной энергии

Российская писательница Ксения Блажиевская назвала основные способы прекратить утечку энергии из организма и восполнить ее новым зарядом бодрости.
По словам Блажиевской, прежде всего человеку необходимо избегать всего, что доставляет ему душевный дискомфорт, портит настроение, ввергает в депрессию и способно спровоцировать физическое недомогание, включая болезни. Для этого надо исключить негативные мысли, общение с энергетическими вампирами, побороть вредные привычки, сообщает Pravda.Ru.
Как отметила Блажиевская, одновременно стоит самому постараться отказаться от разрушающих душу проявлений ненависти, зависти, алчности, враждебности и страха. Вместо них для восполнения энергии надо повысить уровень любви, доброты, щедрости, сострадания и благодарности.