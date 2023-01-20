В Сочи сотрудники экстренной службы спасли мужчину из горящей машины

Водитель Lada Granta сумел самостоятельно выбраться из машины. А вот в горящей машине шофер оказался зажат деформировавшимся креслом и почти не мог шевелиться. Спасатели среагировали быстро. С помощью гидравлического инструмента они деблокировали мужчину, помогли ему выбраться из раскуроченной машины до того, как взорвался бензобак. Потом водителю оказали первую помощь и передали подъехавшим медикам.