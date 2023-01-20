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В Сочи сотрудники экстренной службы спасли мужчину из горящей машины

Происшествия

Сочинские спасатели деблокировали мужчину из горящего автомобиля. Машина ВАЗ-2107 загорелась после столкновения с автомобилем Lada Granta.

В Сочи сотрудники экстренной службы спасли мужчину из горящей машины

Спасателям Сочинского отряда «Кубань-СПАС» поступил сигнал о ДТП в Лазаревском районе города Сочи. Приехав на место аварии, сотрудники дежурной смены увидели два столкнувшихся отечественных автомобиля, причем «семерка» уже горела, сообщает «Кубанское информационное агентство».

Водитель Lada Granta сумел самостоятельно выбраться из машины. А вот в горящей машине шофер оказался зажат деформировавшимся креслом и почти не мог шевелиться. Спасатели среагировали быстро. С помощью гидравлического инструмента они деблокировали мужчину, помогли ему выбраться из раскуроченной машины до того, как взорвался бензобак. Потом водителю оказали первую помощь и передали подъехавшим медикам.
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