Байопик о Фаине Раневской выйдет в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION 8 февраля представит вниманию зрителей многосерийную биографическую драму о жизни советской и российской актрисы театра и кино Фаины Раневской.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса, главную роль в байопике, получившем название «Раневская», исполнила актриса Мариэтта Цигаль-Полищук — дочь народной артистки России Любови Полищук.
Режиссером проекта выступил Дмитрий Петруня. Сериал расскажет сразу о нескольких периодах жизни актрисы, включая годы ее зрелости. Помимо Цигаль-Полищук, в проекте также снялись Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева и Семен Стругачев.