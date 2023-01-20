Байопик о Фаине Раневской выйдет в онлайн-кинотеатре KION

Режиссером проекта выступил Дмитрий Петруня. Сериал расскажет сразу о нескольких периодах жизни актрисы, включая годы ее зрелости. Помимо Цигаль-Полищук, в проекте также снялись Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева и Семен Стругачев.