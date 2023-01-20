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В Мариуполе высоко оценили помощь туляков

Общество
В Мариуполе высоко оценили помощь туляков

Семья из Мариуполя обратилась к жителям и властям Тулы со словами благодарности за помощь в восстановлении города и нормальной жизни.

В обращении отмечается, что Тульская область стала первым российским регионом, пришедшим на помощь мариупольцам. В итоге туляки восстановили электричество, детский сад, немало жилых домов. Летом привозили и раздавали детские наборы, сообщает tulasmi.ru.

Нарядную новогоднюю елку в парке тоже поставили туляки. Жительница Мариуполя написала также, что ее сын был очень доволен новогодними подарками, которые он еле донес со школы, чтобы поделиться сладостями с одноклассниками.
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