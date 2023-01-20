Выжившие мирные жители из Бахмута (до 2014 года — Артемовск) и Соледара поделились тем, как над ними измывались ВСУ. Репортаж опубликовал Telegram-канал Readovka.
Пострадавшая от действий украинских военных женщина рассказала, как военнослужащие использовали гражданскую инфраструктуру в качестве прикрытия, а мирных жителей — как «живой щит».
«Дома и горели, и взрывались. Возле дома поставили у нас гранатомет, стреляли. У меня возле дома за стенкой бахнуло», — сообщила она.
По ее словам, ВСУ внушали жителям Донбасса, что их «нигде не любят». Другой местный житель рассказал, как украинские военные истязали гражданских.
«Меня на улице задержали и отвели в подвал. Сказали «нечего тут бродить». Спрашивали о расположении российских сил. Я говорил «я не знаю», — поделился он.
Запечатленный в репортаже мужчина сидит с перевязанными бинтами руками. По его словам, ВСУ травмировали ему конечности, пытаясь обездвижить.
«Избиения у них там. Я провел у них три дня. На четвертый сбежал. Через окно выпрыгнул», — добавил он.
Житель Соледара рассказал о мародерстве ВСУ. При отступлении силы противника опустошали не только магазины, но и жилые дома.
«Где люди жили. Они по этим домам проходили. Мародерили, грабили», — сообщил он журналистам.
Молодой человек, также находящийся в медицинском учреждении, подтвердил тактику ВСУ по использованию гражданских объектов в качестве прикрытия.
«Слышно было так… Выстрел — деревья трясутся. Сидишь в погребе и слышно, как заводится техника какая-то гусеничная. Встала, выстрел. Работала она по поселку», — рассказал он.
Молодой человек в завершении интервью выразил благодарность «музыкантам», которые спасли его и эвакуировали в безопасное место.
«Ребята, "музыканты", спасибо вам за все, помню, не забуду. Может встретимся, удачи вам», — добавил он.
Соледар освободили штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» Полностью под контроль населенный пункт «оркестр» взял 11 января.
«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". Исключительно подразделениями ЧВК "Вагнер". Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли», — заявил бизнесмен Евгений Пригожин, которого некоторые СМИ называют основателем «оркестра».
Освобождение этих территорий позволит «музыкантам» развить еще одно направление по взятию бывшего Артемовска — главного узла снабжения Вооруженных сил Украины на этом участке фронта.