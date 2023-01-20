Макрон заявил о необходимости подготовить ВС Франции к проведению масштабных операций

Вооруженные силы Франции должны быть готовы участвовать в масштабных военных операциях Североатлантического альянса и вне его, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
По его словам, с этой целью необходимо обеспечить необходимые командные возможности.
«Мы должны быть в состоянии действовать с европейцами в рамках НАТО или вне Альянса и при необходимости обеспечить командные возможности, которые позволят нам вместе провести крупномасштабную операцию», — сказал Макрон.
Заявление прозвучало во время визита президента на авиабазу Мон-де-Марсан, где политик выступил с обращением к военнослужащим.