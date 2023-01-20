Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Макрон заявил о необходимости подготовить ВС Франции к проведению масштабных операций

Армия
Макрон заявил о необходимости подготовить ВС Франции к проведению масштабных операций

Вооруженные силы Франции должны быть готовы участвовать в масштабных военных операциях Североатлантического альянса и вне его, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

По его словам, с этой целью необходимо обеспечить необходимые командные возможности.

«Мы должны быть в состоянии действовать с европейцами в рамках НАТО или вне Альянса и при необходимости обеспечить командные возможности, которые позволят нам вместе провести крупномасштабную операцию», — сказал Макрон.

Заявление прозвучало во время визита президента на авиабазу Мон-де-Марсан, где политик выступил с обращением к военнослужащим.
франция макрон нато
Военкоры ФАН
Лучшие в аду