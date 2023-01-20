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Нерпы могут оказаться в опасности из-за аномального потепления в Петербурге

Общество
Нерпы могут оказаться в опасности из-за аномального потепления в Петербурге

Аномальное потепление в Санкт-Петербурге может угрожать жизни нерп, заявил директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

По его словам, в настоящее время тюлени готовятся к сезону размножения. Из-за аномального потепления лед на Ладоге и Финском заливе разрушается, что лишает нерп мест для спаривания и выкармливания будущих детенышей.

«Ситуация безвыходная. Животным остается выбирать островные территории, подальше от берега, держать там оборону от орлов, которые весной будут пытаться утащить у них детенышей», — приводит слова Алексеева телеканал «Санкт-Петербург».

Кроме того, в теплую погоду нерпам труднее спать. В неспокойном море животные тратят свою энергию и вступают в сезон размножения уставшими и измотанными.
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