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Как проходит обучение ополченцев на базе ЧВК «Вагнер»: эксклюзив ФАН

Весь мир
Как проходит обучение ополченцев на базе ЧВК «Вагнер»: эксклюзив ФАН

Корреспонденты Федерального агентства новостей рассказали о работе тренировочного лагеря ЧВК «Вагнер», где ополченцы продолжают проходить обучение различным военным дисциплинам.

В частности, речь идет о тактической и инженерно-саперной подготовке, штурме окопов, метании ручных и боевых гранат, стрельбе из подствольного гранатомета, работе с пулеметом Калашникова и других навыках.

Как проходит обучение ополченцев на базе ЧВК «Вагнер»: эксклюзив ФАН

Ополченцы из Курской и Белгородской областей обратили внимание на актуальность программы подготовки, а также высокую компетенцию инструкторов «оркестра».

«Я считаю, что данное учебное заведение – одно из лучших, потому что здесь ребят, ополченцев из Белгородской области, подготавливают к тому, к чему нужно нам готовиться. Это тактика, огневая и медицинская подготовка — все, что пригодится в будущем. Я думаю, что если бы были такие инструкторы в наших вооруженных силах, то нашим солдатам, наверное, было бы проще выполнять поставленные задачи», — рассказал один из добровольцев.
Как проходит обучение ополченцев на базе ЧВК «Вагнер»: эксклюзив ФАН

По его словам, каждому мужчине Белгородской области следует записаться на курсы и пройти военную подготовку. Аналогичного мнения придерживаются и другие бойцы.

«Инструкторы самые лучшие. Я сам из Молдавии, живу в Белгородской области, семья и дети здесь. Те, кто живет в России, патриоты — не прячьтесь за женами, приходите к группе “Вагнер”», — отметил еще один ополченец.
Как проходит обучение ополченцев на базе ЧВК «Вагнер»: эксклюзив ФАН
«Все замечательно, подготовка на высшем уровне. Инструкторы все с большим опытом, внимательно подходят к обучению всех прибывших сюда. Все на высшем уровне. Парни, не нужно бояться, приезжайте. Тут коллектив отличный, атмосфера рабочая», — поделился своими впечатлениями житель Курской области, проходящий подготовку в лагере ЧВК «Вагнер».

Ополченцы теробороны не вступают в компанию и не подписывают контракт, а только проходят инструктаж. Добровольцы из приграничных областей сами обращаются к «оркестру» за помощью в обучении. Все желающие пройти инструктаж в лагере ЧВК «Вагнер» могут обратиться с соответствующим запросом на электронную почту: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.
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