Корреспонденты Федерального агентства новостей рассказали о работе тренировочного лагеря ЧВК «Вагнер», где ополченцы продолжают проходить обучение различным военным дисциплинам.
В частности, речь идет о тактической и инженерно-саперной подготовке, штурме окопов, метании ручных и боевых гранат, стрельбе из подствольного гранатомета, работе с пулеметом Калашникова и других навыках.
Ополченцы из Курской и Белгородской областей обратили внимание на актуальность программы подготовки, а также высокую компетенцию инструкторов «оркестра».
«Я считаю, что данное учебное заведение – одно из лучших, потому что здесь ребят, ополченцев из Белгородской области, подготавливают к тому, к чему нужно нам готовиться. Это тактика, огневая и медицинская подготовка — все, что пригодится в будущем. Я думаю, что если бы были такие инструкторы в наших вооруженных силах, то нашим солдатам, наверное, было бы проще выполнять поставленные задачи», — рассказал один из добровольцев.
По его словам, каждому мужчине Белгородской области следует записаться на курсы и пройти военную подготовку. Аналогичного мнения придерживаются и другие бойцы.
«Инструкторы самые лучшие. Я сам из Молдавии, живу в Белгородской области, семья и дети здесь. Те, кто живет в России, патриоты — не прячьтесь за женами, приходите к группе “Вагнер”», — отметил еще один ополченец.
«Все замечательно, подготовка на высшем уровне. Инструкторы все с большим опытом, внимательно подходят к обучению всех прибывших сюда. Все на высшем уровне. Парни, не нужно бояться, приезжайте. Тут коллектив отличный, атмосфера рабочая», — поделился своими впечатлениями житель Курской области, проходящий подготовку в лагере ЧВК «Вагнер».
Ополченцы теробороны не вступают в компанию и не подписывают контракт, а только проходят инструктаж. Добровольцы из приграничных областей сами обращаются к «оркестру» за помощью в обучении. Все желающие пройти инструктаж в лагере ЧВК «Вагнер» могут обратиться с соответствующим запросом на электронную почту: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.