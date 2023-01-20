Как проходит обучение ополченцев на базе ЧВК «Вагнер»: эксклюзив ФАН

Ополченцы теробороны не вступают в компанию и не подписывают контракт, а только проходят инструктаж. Добровольцы из приграничных областей сами обращаются к «оркестру» за помощью в обучении. Все желающие пройти инструктаж в лагере ЧВК «Вагнер» могут обратиться с соответствующим запросом на электронную почту: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.