Первые российские грузовики после трех лет карантина поехали в Китай

Ковидные запреты сняли для российских фур, двигающихся в КНР. Впервые за три года российские большегрузы смогли беспрепятственно пересечь границу с Китаем. Вскоре объемы экспорта и импорта погранперехода Забайкальск вернутся к прежним показателям.
Как пишет «РТК Забайкалье», до отмены ограничений дальнобойщикам нужно было в режиме «перецепки» загонять прицеп на территорию КНР, китайского КПП, затем возвращаться пустым тягачом, потом опять въезжать пустым тягачом, чтобы забрать свой прицеп. Начиная с сегодняшнего дня этого делать не надо, поэтому тратить времени водители будут вдвое меньше, отметил и. о. начальника таможенного поста МАПП «Забайкальск» Константин Кузнецов.
Особенно важным это изменение пропускного режима станет для тех, кто доставляет скоропортящиеся продукты, поскольку теперь КПП работают только в порядке живой очереди. А из этого следует, что сезонные овощи и фрукты из Китайской Народной Республики теперь начнут поступать на прилавки значительно быстрее, добавил таможенник.