Первые российские грузовики после трех лет карантина поехали в Китай

Как пишет «РТК Забайкалье», до отмены ограничений дальнобойщикам нужно было в режиме «перецепки» загонять прицеп на территорию КНР, китайского КПП, затем возвращаться пустым тягачом, потом опять въезжать пустым тягачом, чтобы забрать свой прицеп. Начиная с сегодняшнего дня этого делать не надо, поэтому тратить времени водители будут вдвое меньше, отметил и. о. начальника таможенного поста МАПП «Забайкальск» Константин Кузнецов.