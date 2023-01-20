Силы безопасности Кении ликвидировали десять террористов на востоке страны

Найроби, 20 января. Силы безопасности Кении ликвидировали десять боевиков группировки «Аш-Шабаб»✱, которая является ответвлением организации «Аль-Каида»✱ (запрещена в РФ), на востоке страны.
Подразделения специального назначения провели операцию в деревне Галмагалла. Они уничтожили террористов и конфисковали несколько единиц автоматического оружия, гранатометы, а также самодельные взрывные устройства.
Ранее представители «Аш-Шабаб» атаковали деревню в юго-западной части Кении. Радикалы сожгли несколько домов и убили двух жителей.
Террористам удалось скрыться до прибытия подразделений армии республики. Однако правительство заверило население региона, что уничтожит боевиков.
В качестве ответных мер на высокую активность радикалов президент Кении Уильям Руто приказал усилить охрану границы с Сомали. Он распорядился направить дополнительные подразделения спецназа к западным рубежам страны.
Власти перевели все правоохранительные органы в режим повышенной готовности. Чиновники отметили, что армия уже отразила несколько попыток террористов проникнуть в страну.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация