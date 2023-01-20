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Силы безопасности Кении ликвидировали десять террористов на востоке страны

Весь мир
Силы безопасности Кении ликвидировали десять террористов на востоке страны

Найроби, 20 января. Силы безопасности Кении ликвидировали десять боевиков группировки «Аш-Шабаб»✱, которая является ответвлением организации «Аль-Каида»✱ (запрещена в РФ), на востоке страны.

Подразделения специального назначения провели операцию в деревне Галмагалла. Они уничтожили террористов и конфисковали несколько единиц автоматического оружия, гранатометы, а также самодельные взрывные устройства.

Ранее представители «Аш-Шабаб» атаковали деревню в юго-западной части Кении. Радикалы сожгли несколько домов и убили двух жителей.

Террористам удалось скрыться до прибытия подразделений армии республики. Однако правительство заверило население региона, что уничтожит боевиков.

В качестве ответных мер на высокую активность радикалов президент Кении Уильям Руто приказал усилить охрану границы с Сомали. Он распорядился направить дополнительные подразделения спецназа к западным рубежам страны.

Власти перевели все правоохранительные органы в режим повышенной готовности. Чиновники отметили, что армия уже отразила несколько попыток террористов проникнуть в страну.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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