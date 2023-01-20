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Безпалько: Украина может попытаться нанести репутационный ущерб России ударами по Москве

Армия
Безпалько: Украина может попытаться нанести репутационный ущерб России ударами по Москве

Украина может получить официальное одобрение от стран Запада для атак на Крым и другие российские регионы, заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

В интервью изданию Pravda.Ru он отметил, что украинские военные в прошлом атаковали Крымский мост. Эксперт не исключил, что Киев может совершить нечто подобное в будущем.

«Скорее всего, это будут удары беспилотников или, возможно, ракет, которые поставляют или уже поставлены на Украину», — заявил Безпалько.

По его словам, украинская сторона может попытаться нанести репутационный ущерб России ударами по Москве.
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