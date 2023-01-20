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ERR: экономика Эстонии может не справиться с ростом цен и нехваткой ряда товаров

Экономика
ERR: экономика Эстонии может не справиться с ростом цен и нехваткой ряда товаров

Высокая стоимость энергоресурсов на мировых рынках негативно отразилась на эстонской экономике. Цены на продукты в стране увеличиваются, а некоторые из них становятся дефицитными, передает ERR.

Например, многие фермеры не стали сажать парниковые огурцы, опасаясь еще большего повышения стоимости газа и электроэнергии. Даже самый крупный в Эстонии производитель GrüneFee существенно сократил объемы производства. Как итог — уже сейчас на рынке не хватает огурцов местного производства.

Грузооборот в портах Эстонии также сокращается. В 2022 году этот показатель составил 33,2 млн тонн, что на 15,4% меньше, чем было в 2021 году.
эстония эстонская экономика продовольственный кризис в ЕС
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