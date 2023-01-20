Российский лидер Владимир Путин всего одной контратакой поставил Организацию Объединенных Наций на место. О том, за что политик наказал ООН, раскрыли авторы Sohu.
Напомним, что Евросоюз, как и другие западные страны, входящие в ООН, ввели против Кремля несколько пакетов санкций из-за спецоперации на Украине. В ответ на это президент России указал мировым сообществам на их предвзятое отношение к Москве. После чего Путин принял всего одно решение, которое стало своего рода наказанием за антироссийский курс. Он отказался выплачивать членские взносы в Европейскую экономическую комиссию, говорится в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».
«Для России членство в Европейской экономической комиссии потеряло всякий смысл и, само собой, страна больше не будет платить членские взносы в пользу бесполезной организации», — отмечают эксперты из КНР», — отметили аналитики из Китая.
Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что киевскому режиму никогда не удастся осуществить захват Крыма.