Бывшего начальника управления пожарной службы в Башкирии осудили на 13 лет за взятки

Злоумышленника признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ — получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах, присвоение денежных средств в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. По данным правоохранителей, все случилось в 2016-2017 годах, когда подсудимый организовал незаконную выдачу матпомощи в размере более 58 млн рублей.