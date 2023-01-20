Бывшего начальника управления пожарной службы в Башкирии осудили на 13 лет за взятки

Бывшего начальника управления пожарной службы МЧС России №103 в Башкирии приговорили к 13 годам колонии за взятки. Соответствующее решение вынес Белорецкий межрайонный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.
Мужчине вменили махинации с выплатами материальной помощи подчиненным. Кроме тюремного срока, подсудимого обязали выплатить штраф в размере 65 млн рублей. Также суд лишил экс-начальника пожарного управления права занимать должности в государственных органах на срок семь лет и специального звания «полковник».
Злоумышленника признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ — получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах, присвоение денежных средств в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. По данным правоохранителей, все случилось в 2016-2017 годах, когда подсудимый организовал незаконную выдачу матпомощи в размере более 58 млн рублей.