Олимпийская чемпионка Бестемьянова оценила шансы Щербаковой выиграть премию ISU

Напомним, Щербакова является одной из главных претенденток на звание лучшего фигуриста 2022 года. Россиянка выиграла одиночные соревнования на Олимпиаде в Пекине. Бестемьянова полагает, что шансы у всех спортсменов на победу в номинации равные.