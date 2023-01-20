Олимпийская чемпионка Бестемьянова оценила шансы Щербаковой выиграть премию ISU

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила шансы фигуристки Анны Щербаковой выиграть премию Международного союза конькобежцев (ISU). Эксперт считает большим успехом попадание спортсменки в тройку сильнейших.
Напомним, Щербакова является одной из главных претенденток на звание лучшего фигуриста 2022 года. Россиянка выиграла одиночные соревнования на Олимпиаде в Пекине. Бестемьянова полагает, что шансы у всех спортсменов на победу в номинации равные.
«Единственное, [Габриэла] Пападакис, [Гийом] Сизерон и Натан Чен очень много лет были чемпионами и намного дольше лет находятся на самом высоком уровне в фигурном катании», — цитирует эксперта ТАСС.
Ранее стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишило фигуристку Камилу Валиеву золотой медали за победу в чемпионате России 2022 года. Таким образом, первое место заняла Александра Трусова.