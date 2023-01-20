Новая группа бойцов прибыла в центр реабилитации ЧВК «Вагнер» в Анапе

Новая группа добровольцев, получивших ранения в зоне проведения спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, прибыла в центр реабилитации ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае.
Корреспонденты ФАН встретили бойцов «оркестра» на аэродроме в Анапе и побывали в лечебном учреждении.
«Вагнеровцы» продемонстрировали номера, в которых они будут проживать на период восстановления. Добровольцы обратили внимание на чистоту и аккуратность комнат, их просторность и наличие балконов.
Бойцы поблагодарили руководство ЧВК «Вагнер» за заботу об их здоровье и предоставление комфортных условий на время пребывания в причерноморском центре.
В центре реабилитации ЧВК «Вагнер» защитникам Донбасса оказывают необходимую помощь и обеспечивают максимально комфортные условия для восстановления. Лечение проходит под надзором грамотных медицинских специалистов.
Ранее в реабилитационный центр прибыла большая группа врачей. Представители разных специальностей занимаются вопросами, связанными с восстановлением «вагнеровцев».
Многие бойцы ЧВК «Вагнер», успешно прошедшие лечение на Черном море, изъявляют желание вернуться в зону СВО как можно скорее. В случае если требуется более серьезная помощь при восстановлении, пациентов направляют в Санкт-Петербург на дополнительную диагностику или протезирование.