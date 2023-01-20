Новая группа бойцов прибыла в центр реабилитации ЧВК «Вагнер» в Анапе

Многие бойцы ЧВК «Вагнер», успешно прошедшие лечение на Черном море, изъявляют желание вернуться в зону СВО как можно скорее. В случае если требуется более серьезная помощь при восстановлении, пациентов направляют в Санкт-Петербург на дополнительную диагностику или протезирование.