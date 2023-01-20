Петербурженка упала и сломала ребра из-за резкого торможения автобуса в Купчино

Жительница петербургского района Купчино попала в травматологическое отделение с переломами ребер после резкого торможения автобуса. Об этом пишет 78.ru.
По данным издания, все произошло на углу Пражской улицы и проспекта Славы. Водитель автобуса отвлекся на зеркало заднего вида и не заметили другое транспортное средство, остановившееся перед ним. В результате он резко затормозил, из-за чего женщина потеряла равновесие. В настоящий момент пострадавшая пытается прийти в себя. Она уже написала заявление в полицию.
Стоит отметить, что это не первый в своем роде инцидент. После начала транспортной реформы в Северной столице свою работу начали новые социальные автобусы, которые Смольный закупил по указу главы города Александра Беглова. В экспертном сообществе не исключили, что недобросоветный губернатор пересадил водителей маршруток на общественный транспорт.