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Петербурженка упала и сломала ребра из-за резкого торможения автобуса в Купчино

Происшествия
Петербурженка упала и сломала ребра из-за резкого торможения автобуса в Купчино

Жительница петербургского района Купчино попала в травматологическое отделение с переломами ребер после резкого торможения автобуса. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, все произошло на углу Пражской улицы и проспекта Славы. Водитель автобуса отвлекся на зеркало заднего вида и не заметили другое транспортное средство, остановившееся перед ним. В результате он резко затормозил, из-за чего женщина потеряла равновесие. В настоящий момент пострадавшая пытается прийти в себя. Она уже написала заявление в полицию.

Стоит отметить, что это не первый в своем роде инцидент. После начала транспортной реформы в Северной столице свою работу начали новые социальные автобусы, которые Смольный закупил по указу главы города Александра Беглова. В экспертном сообществе не исключили, что недобросоветный губернатор пересадил водителей маршруток на общественный транспорт.
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