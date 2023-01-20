Владимир Хотиненко раскрыл ФАН, что он обнаружил в произведениях Федора Достоевского

Кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко родился 20 января 1952 года. К настоящему моменту он снял порядка 30 кинолент. Среди его самых известных работ такие фильмы как «Зеркало для героя», «Самолет летит в Россию», «Поп», «72 метра», «Мусульманин».
Старается ли Владимир Хотиненко в своих фильмах затрагивать наиболее злободневные вопросы в обществе? Почему в настоящее время он обратил свое внимание на события вековой давности в нашей стране? Как на него повлияло творчество писателя Федора Достоевского. В свой день рождения на эти и другие вопросы в интервью ФАН ответил сам режиссер.
— Как собираетесь провести свой день рождения сегодня?
— Сегодняшний день хочу провести спокойно. Сегодня никакая не круглая дата, просто очередной день рождения. Я вообще, довольно спокойно провожу такие праздники. Когда-то даже перестал отмечать, но потом мне объяснили, что день рождения мы отмечаем для родителей, и я возобновил эту традицию. Сейчас мамы и папы, к сожалению, уже нет, так что постараемся спокойно, вкусно пообедать. Главное, в душевном спокойствии. Все-таки меня много поздравляют — сидишь, целый день отвечаешь на поздравления. Это тоже время препровождение.
— Когда речь заходит от таких ваших знаковых картинах как «Мусульманин», «72 метра», сразу заметно, что они посвящены наиболее актуальным событиям в жизни нашей страны. Такие сюжеты выбирались намеренно?
— Я воздерживаюсь от таких терминов. В актуальности ничего такого нет. Вопрос в другом. Иногда все зависит от масштаба события. Вообще, нужно, чтобы прошло немного времени, что называется. Например, фильм «72 метра» не посвящен буквально [трагической гибели подводной лодки] «Курск». Картина посвящена всем погибшим морякам. Это очень важный момент: не посвящено чему-то конкретно. Это поняли, когда был показ для вдов [моряков] «Курска». Они это очень хорошо поняли и поблагодарили.
Как правило, всегда нужно, чтобы прошло немного времени, чтобы событие отлежалось, не было зияющей раной. С «Мусульманином» такая же история была. Тогда ребята уже возвращались из плена [у моджахедов]. По телевизору шли репортажи. В этом смысле тема была актуальная. Тогда сценарист Валерий Залотуха решил сделать вот такую историю. Тут самое главное найти ключ. Как правило, находится много желающих заработать на актуальных событиях, я даже не имею в виду деньги, а другой какой-то интерес. Это всегда чревато. К этому нужно относиться очень осторожно, быть бдительным. Сама по себе актуальность, как сказал Парацельс: «Все — яд, все — лекарство».
— Продолжая вашу мысль, две упомянутые картины касались совсем недавних событий в жизни нашей страны. Однако, позже вы переключили внимание на Россию начала XX века. С чем связано такое смещение внимания?
— Сначала отвечу лаконично — судьба. Меня эти темы сами выбирают. Меня нашел Федор Достоевский. Говоря развернуто, дело в том, что в России всегда есть эхо событий. Есть некие перманентные вещи. Есть события, которые время от времени повторяются. В этом смысле судьба ко мне благосклонна: я достаточно подробно прошелся по российской истории, начиная с XVI века. Слава богу, у меня была возможность изучить эти этапы. Я взглянул на то время со своей точки зрения, это не значит, что все объективно и справедливо. Потом у меня была кинолента «Гибель Империи» — тоже очень важный этап. По стечению обстоятельств получился триптих. Центральным элементом стала картина «Ленин. Неизбежность», потому что это перманентные состояния России. Есть в нас что-то такое, что продолжается.
— И к пониманию этого вас привело именно наследие Федора Достоевского, верно?
— Да. Безусловно. Это тоже судьба. Вроде бы все для всех очевидно. Достоевский не был буквальным пророком. Он не Ванга и не Нострадамус, но он очень точно чувствовал и умел передать суть нашей человеческой природы, общих процессов.
— На ваш взгляд, переданная Федором Достоевским суть человека дает повод для оптимизма или для пессимизма?
— Я всегда задаю этот вопрос студентам: «Какой финал у “Преступления и наказания”?» Вроде бы, человека отправили на каторгу, а на самом деле — свет в конце тоннеля. У Достоевского нет пессимизма. Тут все зависит от того, как относиться к жизни. Нам хорошего конца никто не обещал, нам вообще-то обещали апокалипсис. Важнее другой вопрос: «Как каждый из нас, подчеркиваю, не в коллективе, не в толпе, каждый из нас подойдет к таким ключевым событиям».
У меня даже был внутренний девиз для «Гибели Империи»: «Честь. Достоинство. Любовь.» нам нужно больше думать об этом. Конечно, было бы хорошо, если бы мы не выдергивали события из контекста, а представляли эту необъятную российскую территорию, которую так никто и не смог отнять. Это определенная энергетика. Богатыри ведь носили при себе мешочки с землей. Наша территория — какая-то батарейка, конденсатор. С моей точки зрения, это сказывается на нашем характере.