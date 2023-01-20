Владимир Хотиненко раскрыл ФАН, что он обнаружил в произведениях Федора Достоевского

— Сначала отвечу лаконично — судьба. Меня эти темы сами выбирают. Меня нашел Федор Достоевский. Говоря развернуто, дело в том, что в России всегда есть эхо событий. Есть некие перманентные вещи. Есть события, которые время от времени повторяются. В этом смысле судьба ко мне благосклонна: я достаточно подробно прошелся по российской истории, начиная с XVI века. Слава богу, у меня была возможность изучить эти этапы. Я взглянул на то время со своей точки зрения, это не значит, что все объективно и справедливо. Потом у меня была кинолента «Гибель Империи» — тоже очень важный этап. По стечению обстоятельств получился триптих. Центральным элементом стала картина «Ленин. Неизбежность», потому что это перманентные состояния России. Есть в нас что-то такое, что продолжается.