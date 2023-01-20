Forbes: российский БМПТ «Терминатор» буквально «пожирает» своих противников

Помимо этого, журналист упомянул, что «Терминаторы» могут уничтожать не только живую силу и боевую технику, а еще и беспилотники, здания и даже бункеры. Российский БМПТ хорошо зарекомендовал себя и в ходе спецоперации на Украине. Автор подчеркнул, что бронетехника нанесла огромный ущерб ВСУ в городских условиях и в лесистой местности. При этом украинская армия не смогла вывести из строя ни один «Терминатор», а его появление в зоне боев может означать окончание конфликта между Россией и Украиной.