Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» является новой ступенью эволюции бронетехники. Об этом пишет американский журнал Forbes.
В публикации отмечается, что российские специалисты смогли разработать уникальную машину, которая способна вести огонь по нескольким целям сразу. При этом БМПТ оснащен комплексом динамической защиты «Реликт», а также обладает внушительной огневой мощью, которая обеспечивается автоматическими спаренными пушками калибра 30 миллиметров.
«Кажется, будто "Терминатор" буквально "пожирает" своих противников. Кроме этого, он оснащен турелью, четырьмя противотанковыми ракетными пусковыми установками и двумя автоматическими гранатометами», — пишет автор статьи.
Помимо этого, журналист упомянул, что «Терминаторы» могут уничтожать не только живую силу и боевую технику, а еще и беспилотники, здания и даже бункеры. Российский БМПТ хорошо зарекомендовал себя и в ходе спецоперации на Украине. Автор подчеркнул, что бронетехника нанесла огромный ущерб ВСУ в городских условиях и в лесистой местности. При этом украинская армия не смогла вывести из строя ни один «Терминатор», а его появление в зоне боев может означать окончание конфликта между Россией и Украиной.