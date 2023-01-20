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Врачи скорой помощи в Югре спасли женщину во время пожара

Происшествия

В поселке Луговой Кондинского района ХМАО врачи скорой помощи оказались в нужное время в нужном месте. Они разбудили спящую женщину и помогли ей выйти из горящего дома.

Врачи скорой помощи в Югре спасли женщину во время пожара

Возгорание началось в одной из квартир. В это время ее хозяин находился в гостях у знакомых, а в дальней комнате мирно спала его 64-летняя родственница, сообщает Ugra-news. В это время на вызов ехала бригада скорой помощи. Издалека увидев огонь и дым и оценив угрозу возгорания всего дома, фельдшер и водитель немедленно оповестили о пожаре экстренные службы.

Затем они подбежали к дому и громким стуком в окна и двери разбудили спящую женщину. Потом они забежали в квартиру, помогли пенсионерке собрать необходимые вещи и довели ее до соседнего дома. В это время подъехал пожарный расчет и приступил к тушению огня. Быстрые и слаженные действия медиков спасли жизнь пожилой женщине.
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