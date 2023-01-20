Врачи скорой помощи в Югре спасли женщину во время пожара

Возгорание началось в одной из квартир. В это время ее хозяин находился в гостях у знакомых, а в дальней комнате мирно спала его 64-летняя родственница, сообщает Ugra-news. В это время на вызов ехала бригада скорой помощи. Издалека увидев огонь и дым и оценив угрозу возгорания всего дома, фельдшер и водитель немедленно оповестили о пожаре экстренные службы.