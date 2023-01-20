Новый закон устранит старую ошибку: почему в некоторых случаях с россиян дважды снимали НДФЛ

Новый законопроект «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации», рассматриваемый Госдумой, устранит ошибку, из-за которой в некоторых случаях с россиян дважды снимался НДФЛ. Такую точку зрения высказал налоговый юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский.
Как объяснил эксперт в авторской колонке для ФАН, из-за правовой казуистики средства, которые в качестве компенсации получают участники долевого строительства в случае банкротства компании-застройщика попадают под вычет НДФЛ. Хотя граждане априори вкладывают в жилищное строительство деньги, ранее заработанные ими в законном порядке и с которых уже был исчислен и уплачен этот налог. Взимание второй раз того же налога с компенсационных выплат — несправедливо и недопустимо, считает юрист.
Представленный в Госдуме законопроект как раз призван решить эту несправедливость. Однако и он, по словам Хаминского, требует доработки. Проектом не предусмотрено разделение средств, вложенных налогоплательщиком в жилищное строительство, на собственные и заемные — а ведь это две совершенно разные ситуации.
Правовая казуистика. Колонка Александра Хаминского
Рассматриваемый в Государственной думе законопроект № 210913-8 «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» устраняет сложившуюся правовую казуистику, которая в определенных случаях приводила фактически к двойному налогообложению доходов граждан.
Значительная часть компенсационных выплат, которые получают россияне по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, не подлежит налогообложению. Это установлено действующей редакцией ст. 217 НК РФ. Однако схожие по своей природе выплаты, производимые за счет бюджетов субъектов федерации и направленные на обеспечение социальной защищенности граждан, в указанной статье не упоминаются и, соответственно, являются объектом налогообложения. Это нарушает заложенные в Конституции требования справедливости и единообразия федерального и регионального законодательства. Речь в данном случае идет о компенсациях, которые получают участники долевого строительства в случае банкротства компании-застройщика. Законодательные органы субъектов федерации принимали соответствующие законы в разное время, значительно позже вступления в силу второй части налогового кодекса. Эти правовые акты предусматривали различные механизмы расчета и выплаты компенсаций и потому в систематизированном виде не были представлены в Государственную думу для решения вопроса об их включении в перечень доходов, не подлежащих налогообложению.
В настоящее время происходит рассмотрение законопроекта в первом чтении. Федеральные законодатели резонно посчитали, что граждане априори вкладывают в жилищное строительство денежные средства, ранее заработанные ими в законном порядке и с которых уже был исчислен и уплачен НДФЛ. Поэтому взимание второй раз того же налога с компенсационных выплат несправедливо и недопустимо. Как налоговый юрист хочу предложить рассмотреть в качестве поправок два вопроса. Проектом не предусмотрено разделение средств, вложенных налогоплательщиком в жилищное строительство, на собственные и заемные. По моему мнению, компенсация собственных средств, безусловно, налогообложению не подлежит. Но если это правило распространить на кредиты и займы, то получится, что гражданин получает прямую материальную выгоду, которая ни ранее, ни впоследствии не облагается НДФЛ.
И второй момент. Согласно второму п. 2 рассматриваемого законопроекта закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования. В связи с этим возникает неопределенность, на какие правоотношения он распространяется. Ущерб может быть получен гражданами в предыдущие годы, а компенсация будет выплачена, допустим, в 2023 году. Тогда становится непонятно, куда относить суммы, полученные в январе, еще до принятия закона, и, предположим, в мае, когда закон, скорее всего, уже вступит в законную силу. Или можно рассмотреть другой пример. Один вкладчик компании-банкрота получил компенсацию в конце 2022 года, другой вкладчик все той же компании — уже в 2023 году. Получается, что для них наступят различные налоговые последствия, что несправедливо. Считаю, что законодателю следует уточнить порядок вступления закона в силу и период возникновения правоотношений, на который распространяется предлагаемая льгота.