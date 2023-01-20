Новый закон устранит старую ошибку: почему в некоторых случаях с россиян дважды снимали НДФЛ

И второй момент. Согласно второму п. 2 рассматриваемого законопроекта закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования. В связи с этим возникает неопределенность, на какие правоотношения он распространяется. Ущерб может быть получен гражданами в предыдущие годы, а компенсация будет выплачена, допустим, в 2023 году. Тогда становится непонятно, куда относить суммы, полученные в январе, еще до принятия закона, и, предположим, в мае, когда закон, скорее всего, уже вступит в законную силу. Или можно рассмотреть другой пример. Один вкладчик компании-банкрота получил компенсацию в конце 2022 года, другой вкладчик все той же компании — уже в 2023 году. Получается, что для них наступят различные налоговые последствия, что несправедливо. Считаю, что законодателю следует уточнить порядок вступления закона в силу и период возникновения правоотношений, на который распространяется предлагаемая льгота.