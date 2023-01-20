Почти 400 домов в Адмиралтейском районе Петербурга остались без тепла из-за дефекта трубы

Прорывы теплосетей заметно участились в Северной столице с наступлением зимнего сезона. Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова, что город готов к зиме, местные жители регулярно жалуются на проблемы в коммунальной сфере. Подобная ситуация в Петербурге продолжалась и прошлой зимой, однако команда градоначальника не сделала из этого никаких выводов.