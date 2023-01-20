Почти 400 домов в Адмиралтейском районе Петербурга остались без тепла из-за дефекта трубы

Частичное или полное отключение теплоснабжения в домах на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге произошло из-за дефекта трубы в пятницу, 20 января.
Коммунальная авария затронула 380 домов. Кроме того, на время проведения ремонта на участке набережной от Английского проспекта до Прядильного переулка ограничили движение транспорта, передают «Невские Новости».
«На период проведения работ — с 12:00 20 января по 14:00 21 января отопление обеспечивается по резервной схеме с возможным ограничением некоторых зданий», — сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Прорывы теплосетей заметно участились в Северной столице с наступлением зимнего сезона. Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова, что город готов к зиме, местные жители регулярно жалуются на проблемы в коммунальной сфере. Подобная ситуация в Петербурге продолжалась и прошлой зимой, однако команда градоначальника не сделала из этого никаких выводов.