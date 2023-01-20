США могут поднять потолок госдолга, чтобы избежать дефолта

Чтобы не допустить дефолт, американские власти могут снова поднять потолок госдолга, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.
Госдолг США составляет более 31 трлн долларов, и ранее его потолок уже повышали. Таким образом республиканцы и демократы договариваются между собой. Первые требуют сократить расходы и предлагают в обмен на это повысить максимальную отметку государственного долга.
В итоге конгресс повышает потолок, получая уступки со стороны представителей исполнительной власти, рассказывает глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
С ней согласен и руководитель отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. По его словам, власти США поднимут потолок госдолга, так как этот вопрос является «орудием шантажа в двухпартийной борьбе».