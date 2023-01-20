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Бухгалтер спортшколы в Рязанской области обвиняется в присвоении 250 тысяч рублей

Общество

Бывшего главного бухгалтера спортивной школы в городе Касимов Рязанской области обвиняют в присвоении 250 тысяч рублей. Сообщение об этом появилось на официальном сайте регионального Следственного комитета.

Бухгалтер спортшколы в Рязанской области обвиняется в присвоении 250 тысяч рублей

Следователи установили, что в период с октября 2021 года по октябрь 2022 года главбух ежемесячно начислял себе доплату за совмещение должностей, хотя по факту никакого совмещения не было, передает информационное агентство «Сорока».

Правоохранители выяснили, что сотрудник выполнял только обязанности на своей основной работе. Сумма незаконно начисленной зарплаты составила 250 тысяч рублей. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины подозреваемого.
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