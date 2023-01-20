Правительство ЦАР запустит второй этап проекта по развитию экологически чистых источников энергии

Ранее сотрудники Министерства энергетики ЦАР представили отчет о деятельности ведомства за 2022 год. Согласно статистике, чиновники и инженеры ввели в эксплуатацию один из крупнейших энергетических объектов в стране — фотоэлектрическую станцию в Сакаи производительностью до 15 мегаватт.