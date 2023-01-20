Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Правительство ЦАР запустит второй этап проекта по развитию экологически чистых источников энергии

Весь мир
Правительство ЦАР запустит второй этап проекта по развитию экологически чистых источников энергии

Банги, 20 января. Сотрудники Министерства энергетики ЦАР одобрили второй этап программы переоборудования городских сетей солнечными панелями.

Чиновники сообщили, что удовлетворены результатами первой стадии проекта. Согласно ведомственной статистике, власти установили более трех тысяч фотоаккумуляторов:

«Работы идут полным ходом и скоро завершатся. В Берберати, столице провинции Мамбере-Кадеи, уже установлено 1 864 солнечных батарей, а в Бамбари, административном центре префектуры Уака — 1 468».

Ранее сотрудники Министерства энергетики ЦАР представили отчет о деятельности ведомства за 2022 год. Согласно статистике, чиновники и инженеры ввели в эксплуатацию один из крупнейших энергетических объектов в стране — фотоэлектрическую станцию в Сакаи производительностью до 15 мегаватт.

В начале января президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера анонсировал программу обеспечения энергетиков более 60 тысяч домов, а также 200 объектов государственной инфраструктуры. По словам главы государства, власти мобилизуют все необходимые ресурсы, чтобы выполнить поставленную цель.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду