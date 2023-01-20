Депутат Олег Матвейчев призвал предать Пугачеву и Гребенщикова забвению в России

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву, лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) и других сбежавших за границу артистов следует предать забвению в России. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Олег Матвейчев.
По его словам, если человек желает своей стране стать радиоактивным пеплом — это уже состав преступления, и деятельность автора подобного высказывания должна стать предметом расследования.
«Однако нужно понимать, что многие из таких людей — артисты. Им нужна популярность. В Китае очень популярного артиста, который что-то не то ляпнул, за сутки выперли из всех картин, где он снимался. Его больше нигде нет! И о нем сейчас никто не вспомнит. Это грамотная работа. И нам надо, чтобы у нас выросли дети, которые никогда не слышали фамилию Гребенщикова или Пугачевой», — цитирует его «АиФ».
Ранее депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков рассказал, что посулили Гребенщикову на Западе за его предательство России.