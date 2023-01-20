Политолог Марков в девяти пунктах описал план НАТО по уничтожению России

В первую очередь, считает, Марков они намерены сделать следующее: снабдить киевскую армию оружием, провести еще больше мобилизационных мероприятий на территории украинского государства и внедрить наемников из стран блока в состав ВСУ. Все это выполнить к весне, а летом осуществить наступательные действия на российскую армию. Целями атаки, по мнению Маркова, являются Азовское море, крымский полуостров, а также областные города ЛНР и ДНР.