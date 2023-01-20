Политолог Марков в девяти пунктах описал план НАТО по уничтожению России

Лидеры Североатлантического альянса давно поставили перед собой задачу разрушить российское государство до основания. Политолог Сергей Марков пролил свет на девять пунктов коварного плана блока.
В первую очередь, считает, Марков они намерены сделать следующее: снабдить киевскую армию оружием, провести еще больше мобилизационных мероприятий на территории украинского государства и внедрить наемников из стран блока в состав ВСУ. Все это выполнить к весне, а летом осуществить наступательные действия на российскую армию. Целями атаки, по мнению Маркова, являются Азовское море, крымский полуостров, а также областные города ЛНР и ДНР.
«7. Планируется выбить армию России и продиктовать условия полукапитуляции России. 8. Далее — перенос конфликта внутрь России и смена режима. 9. Далее репрессии и ликвидация России в существующей форме», — написал Марков в Telegram-канале.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Запад раскаяться за цинизм на протяжении восьми лет.