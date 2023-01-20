Как Демократическая партия США наживается на военных конфликтах по всему миру и раздувает оборонный пузырь

Есть бытующее во многих кругах заблуждение, что так называемые левые политические силы в США миролюбивее правых, поэтому их нахождение у власти более предпочтительно и ответственно. На самом деле это грандиозная ложь, насаждаемая всей системой западной пропаганды.
Именно с подачи Демократической партии США и ее представителя в Белом доме Джозефа Байдена львиная доля бюджета страны стала уходить на финансирование военных конфликтов по всему миру. С одной стороны, финансирование всех отраслей, не связанных с войной, таких как образование, медицина и социальное обеспечение, сокращается, что приводит к ухудшению уровня жизни американцев. С другой стороны, милитаризация экономики США приводит к постоянному обогащению военных и технологических компаний.
В ноябре 2022 года армия США заключила контракт на два миллиарда долларов с Raytheon Technologies, одним из крупнейших подрядчиков ВПК США. В августе того же года правительство США заплатило компании 190 миллионов долларов за поставку ракетных систем на Украину. Другие военные компании тоже получили выгоду от военного конфликта на Украине. С февраля 2022-го года акции флагманов американской оборонки Lockheed и Northrop Grumman выросли на 36% и 50% соответственно, в то время как большинство предприятий, не связанных с ВПК, потерпели значительные убытки.
Технологические гиганты, такие как Amazon, Google, Microsoft и Oracle получили многомиллиардные контракты от Пентагона на представление военным услуг в области кибер-безопасности.
За 2022 год США потратили около 900 миллиардов долларов на военные расходы. США тратят на армию больше, чем Китай и Россия вместе взятые. Более того в 2023 году правительство США выделит еще больше средств на финансирование ВПК. По оценкам экономистов, сейчас США тратят на военный сектор больше, чем во время войн в Ираке и в Афганистане в 2008 – 2011 годах и чуть меньше, чем во время Второй мировой войны.
В то время, пока производители вооружений богатеют, простые американцы теряют деньги. Из-за перекоса бюджета в пользу ВПК, у правительства нет средств на развитие социального сектора. В результате более половины населения страны лишаются доходов, школы в аварийном состоянии, там не хватает персонала, а люди не могут позволить себе качественное медицинское обслуживание.
После прихода Байдена главными военными лоббистами в Сенате и Палате представителей США стали демократы. Они же выступили за финансовую поддержку Украины. Против растраты бюджетных средств на военные действия на Украине в основном выступали республиканцы из рядов сторонников экс-президента Дональда Трампа.
Что же заставляет политиков, называющих себя либералами, идти на поводу у военных?
Во-первых, многие «народные представители» зависят от пожертвований от военных подрядчиков на проведение своих политических кампаний.
Во-вторых, военные лоббисты вынуждают членов Конгресса голосовать так, как выгодно военным корпорациям, для защиты рабочих мест в их штатах и округах.
В-третьих, армия США и ВПК прикладывают огромные усилия, чтобы оправдать в глазах общественности поддержку военных конфликтов по всему миру. Сотрудники Пентагона и разведки при помощи подконтрольных им СМИ и кинокомпаний создают многомиллионные картины, убеждающие американскую и мировую общественность в том, что войны, финансируемые США, ведутся во имя «добра», а их противники являются олицетворением вселенского зла.
Даже самые миролюбивые американские чиновники, публично выступающие против войны, не могут ничего противопоставить мощному давлению со стороны военных компаний и боссов оборонного сектора, набивающих карманы на страданиях людей, оказавшихся в зоне военных конфликтов, спонсируемых США. Хуже всего, то, что американских военных лоббистов совершенно не волнует, что непомерные траты на ВПК сильно бьют по благосостоянию нации, лишая доходов подавляющую часть населения. Многие американские налогоплательщики уже понимают, на что тратятся их кровно заработанные деньги и кто в этом виновен. Рано или поздно лимит терпения американского народа будет превышен и политики, голосующие за бюджетную накачку оборонного сектора, будут вышвырнуты из своих кабинетов.