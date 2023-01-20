Как Демократическая партия США наживается на военных конфликтах по всему миру и раздувает оборонный пузырь

За 2022 год США потратили около 900 миллиардов долларов на военные расходы. США тратят на армию больше, чем Китай и Россия вместе взятые. Более того в 2023 году правительство США выделит еще больше средств на финансирование ВПК. По оценкам экономистов, сейчас США тратят на военный сектор больше, чем во время войн в Ираке и в Афганистане в 2008 – 2011 годах и чуть меньше, чем во время Второй мировой войны.