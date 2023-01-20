Партия Vatan инициировали кампанию по выходу Турции из НАТО

Анкара должна прекратить членство в НАТО. С таким призывом в рамках общенациональной кампании выступила турецкая партия Vatan.
Председатель политсилы Догу Перинчек в беседе с агентством NEWS.ru заявил, что Североатлантический альянс во главе с Соединенными Штатами враждебно относится к республике и представляет для нее угрозу.
«Это (членство в НАТО. — Прим. ред.) ошибка. Выйдем из НАТО!» — призвал Перинчек.
Стоит отметить, что ситуация в рядах военного блока обострилась после объявления о вступлении в него Финляндии и Швеции. Турция заблокировала вопрос их членства в Альянсе с требованием выполнить ее условия по борьбе с терроризмом.