Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Партия Vatan инициировали кампанию по выходу Турции из НАТО

Политика
Партия Vatan инициировали кампанию по выходу Турции из НАТО

Анкара должна прекратить членство в НАТО. С таким призывом в рамках общенациональной кампании выступила турецкая партия Vatan.

Председатель политсилы Догу Перинчек в беседе с агентством NEWS.ru заявил, что Североатлантический альянс во главе с Соединенными Штатами враждебно относится к республике и представляет для нее угрозу.

«Это (членство в НАТО. — Прим. ред.) ошибка. Выйдем из НАТО!» — призвал Перинчек.

Стоит отметить, что ситуация в рядах военного блока обострилась после объявления о вступлении в него Финляндии и Швеции. Турция заблокировала вопрос их членства в Альянсе с требованием выполнить ее условия по борьбе с терроризмом.
турция нато Vatan
Военкоры ФАН
Лучшие в аду