В США предложили отчеканить монету в триллион долларов чтобы победить госдолг

Такое предложение некоторые экономисты и законодатели выдвинули из-за достижения администрацией Байдена потолка госдолга, который законодательно установлен на уровне 31,4 триллиона долларов. Согласно положениям закона, нынешний потолок заимствований действует до сентября, однако фактически деньги на работу правительства США оказались исчерпаны в середине января. В связи с этим Минфин был вынужден сообщить о принятии «экстренных мер», которые должны позволить Соединенным Штатам избежать дефолта.