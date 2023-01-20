Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В США предложили отчеканить монету в триллион долларов чтобы победить госдолг

Весь мир
В США предложили отчеканить монету в триллион долларов чтобы победить госдолг

Вашингтон, 20 января. В США предложили отчеканить монету достоинством триллион долларов, которая должна быть использована для финансирования правительственных расходов.

Такое предложение некоторые экономисты и законодатели выдвинули из-за достижения администрацией Байдена потолка госдолга, который законодательно установлен на уровне 31,4 триллиона долларов. Согласно положениям закона, нынешний потолок заимствований действует до сентября, однако фактически деньги на работу правительства США оказались исчерпаны в середине января. В связи с этим Минфин был вынужден сообщить о принятии «экстренных мер», которые должны позволить Соединенным Штатам избежать дефолта.

Вместе с тем министр финансов США Джанет Йеллен решительно отвергла идею о выпуске «монеты на триллион долларов» в обход Конгресса и Федеральной резервной системы.

По ее словам, данный шаг поставил бы под угрозу независимость ФРС, которой поручено осуществлять надзор за денежно-кредитной политикой.

В США предложили отчеканить монету в триллион долларов чтобы победить госдолг
«Это уловка», — заявили она в эфире канала CNBC.

Несмотря на отказ от этой идеи, Йеллен подчеркнула важность принятия Соединенными Штатами мер по повышению или приостановке потолка госдолга. Она выразила уверенность, что США погрузятся в рецессию, если соответствующее решение не будет принято до 18 октября, когда Казначейство исчерпает возможность производить платежи по финансовым обязательствам правительства.
джанет йеллен триллион долларов сша госдолг потолок госдолга
Военкоры ФАН
Лучшие в аду