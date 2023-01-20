Глава полиции Буркина-Фасо призвал ведомства республики к более активному сотрудничеству

Уагадугу, 20 января. Генеральный директор Национальной полиции (DGPN) Буркина-Фасо Роджер Уэдраого встретился в столице с главами таможни и Управления водных ресурсов и лесного хозяйства. Об этом сообщило информагентство Burkina24.
Руководитель DGPN назвал целью переговоров повышение межведомственной сплоченности. Он выразил удовлетворение существующей практикой взаимодействия государственных служб.
Инспектор таможни Буркина-Фасо Матиас Кадиого поблагодарил коллегу за поддержку структуры. Руководители договорились о проведении совместных мероприятий по повышению осведомленности населения о деятельности подразделений.
Глава управления водных ресурсов и лесного хозяйства Барнабе Каборе обменялся с директором DGPN мнениями по вопросам укрепления сплоченности служб. Высокопоставленные офицеры согласились объединить усилия в контексте борьбы с угрозами безопасности страны.
Ранее полиция Буркина-Фасо задержала участников двух преступных групп в Уагадугу. Стражи порядка поблагодарили жителей столицы за помощь следствию.