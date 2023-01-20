Глава полиции Буркина-Фасо призвал ведомства республики к более активному сотрудничеству

Уагадугу, 20 января. Генеральный директор Национальной полиции (DGPN) Буркина-Фасо Роджер Уэдраого встретился в столице с главами таможни и Управления водных ресурсов и лесного хозяйства. Об этом сообщило информагентство Burkina24.