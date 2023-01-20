Сальдо: ВСУ проводят безуспешные попытки высадки десанта на Кинбурнской косе

Украинские националисты периодически пытаются высадить десант на Кинбурнской косе в Николаевской области. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В комментарии для ТАСС он подчеркнул, что все попытки украинской армии провести соответствующую операцию обречены на провал.
«Периодически враг пробовал провести высадку небольших десантов на Кинбурнской косе, перебрасывая их со стороны Очакова на быстроходных катерах», — поделился Сальдо.
Он добавил, что все попытки противника успешно отбиваются российскими военными. Десантники ВСУ были полностью уничтожены, либо просто отходили с максимальными потерями.