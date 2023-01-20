Руководство российских волонтеров совершенствует военно-патриотическую подготовку в приграничных регионах

В эти дни глава гуманитарной миссии на Херсонщине, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич участвует в разработке Межотраслевой программы по военно-патриотическому воспитанию, которую инициировала администрация президента РФ. В рамках Рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению президента РФ, руководство волонтеров посетило Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Там они встретились с главами военно-патриотических клубов, а также родителями детей, занимающихся в них.