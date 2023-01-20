Руководство российских волонтеров совершенствует военно-патриотическую подготовку в приграничных регионах

Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, в эти дни руководители миссии провели рейд по приграничным с Украиной регионам РФ, в рамках рабочей группы по проведению военной спецоперации РФ.
В эти дни глава гуманитарной миссии на Херсонщине, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич участвует в разработке Межотраслевой программы по военно-патриотическому воспитанию, которую инициировала администрация президента РФ. В рамках Рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению президента РФ, руководство волонтеров посетило Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Там они встретились с главами военно-патриотических клубов, а также родителями детей, занимающихся в них.
«Мы считаем, что детские и юношеские военно-патриотические клубы должны работать по единым стандартам и в едином правовом поле. Во всех трех регионах, где прошли встречи с патриотическими организациями, их руководители и инструкторы в один голос говорили о том, что им нужны единые стандарты работы. Сейчас они работают по своим программам, которые разрабатывают самостоятельно», — рассказал Кастюкевич.
«Корректировки требуют и законы, регулирующие деятельность военно-патриотических объединений в России. Отдельные их нормы сегодня серьезно сдерживают деятельность военно-патриотических клубов. Если их немного подправить, то мы начнем развиваться семимильными шагами», — рассказал глава Центра детского патриотического воспитания «Витязь 32» Алексей Воронин в ходе встречи в Брянской области.
В свою очередь, лидеры военно-патриотических клубов Курской области предложили регулярно проводить по стране инструкторско-методические сборы.
«Регулярные сборы нужны для того, чтобы «перемолотить» всю составляющую начальной военной подготовки в школах. Потому что сборка-разборка оружия никак не улучшает результаты прицельной стрельбы, и не учит ребят, как с минимальными потерями выходить из боя. Нужно пересматривать и саму программу НВП, но делать это нужно всем вместе, по единым правилам», — сообщил Сергей Евдокимов, глава Центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь» в Курской области.
Волонтерам рассказали, что в Курской области активным участником проектов военно-патриотического воспитания выступает ДОСААФ. Еженедельно на его базе проводятся соревнования различных клубов и «Юнармии». Кроме того, в Курске активно действует женский Волонтерский клуб — его участники сами шьют балаклавы, плетут носилки и создают другие необходимые предметы оборудования для российских бойцов на передовой.
«За последние дни мы объехали три приграничных региона — Брянскую, Курскую и Белгородскую области. Встретились с главами местных военно-патриотических клубов, Центров подготовки и патриотического воспитания, а также волонтерских центров и баз ДОСААФ. Главные выводы из поездки — нужно срочно улучшать материально-техническую базу таких объединений. А также корректировать законы, чтобы клубы могли работать в полную силу. И создавать межотраслевые программы для всех военно-патриотических движений, чтобы они работали в едином ключе. Кроме того, нужно увеличить грантовую поддержку самых активных организаций», — сообщил глава Гуманитарного центра в Херсонской области Кастюкевич.
По данным пресс-службы волонтеров, по итогам объезда трех приграничных регионов участники Рабочей группы по вопросам СВО составят перечень предложений для создания единой Межотраслевой программы по военно-патриотическому воспитанию. Также в него войдут проблемные вопросы, в том числе требующие корректировки законодательства.