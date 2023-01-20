В Хакасии глава района насмерть сбил человека в темноте

ДТП произошло в Бейском районе накануне. На трассе заглохла машина. По встречной полосе ехал автомобиль под управлением главы Аскизского района. Один из мужчин вышел из сломавшегося авто, чтобы попросить помощи. В темноте глава района, по версии следствия, не заметил человека и сбил его. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.