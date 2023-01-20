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В Хакасии глава района насмерть сбил человека в темноте

Происшествия
В Хакасии глава района насмерть сбил человека в темноте

Уголовное дело возбудили по факту аварии в Республике Хакасия, где машина главы Аскизского района Абрека Челтыгмашева насмерть сбила человека, передает РИА Новости.

ДТП произошло в Бейском районе накануне. На трассе заглохла машина. По встречной полосе ехал автомобиль под управлением главы Аскизского района. Один из мужчин вышел из сломавшегося авто, чтобы попросить помощи. В темноте глава района, по версии следствия, не заметил человека и сбил его. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.
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