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Клупов объяснил размещение систем ПВО на крышах в Москве

Армия
Клупов объяснил размещение систем ПВО на крышах в Москве

Ветеран военной разведки Рустем Клупов объяснил, почему на крышах некоторых зданий в Москве были размещены комплексы ПВО.

По его словам, системы противовоздушной обороны будут защищать столицу от беспилотников. Он отметил, что запуск дронов могут осуществлять диверсанты из ближайших к городу районов, передает «МК».

Клупов напомнил, что киевский режим неоднократно заявлял о наличии у ВСУ беспилотников, которые способны бить по городам РФ. Он добавил, что российская сторона своевременно реагирует на потенциальные угрозы.
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