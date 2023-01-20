Клупов объяснил размещение систем ПВО на крышах в Москве

Ветеран военной разведки Рустем Клупов объяснил, почему на крышах некоторых зданий в Москве были размещены комплексы ПВО.
По его словам, системы противовоздушной обороны будут защищать столицу от беспилотников. Он отметил, что запуск дронов могут осуществлять диверсанты из ближайших к городу районов, передает «МК».
Клупов напомнил, что киевский режим неоднократно заявлял о наличии у ВСУ беспилотников, которые способны бить по городам РФ. Он добавил, что российская сторона своевременно реагирует на потенциальные угрозы.