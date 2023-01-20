Сенатор Цеков исключил возможность захвата Крыма киевским режимом

Ранее в Вашингтоне заявили о готовности Белого дома помогать Киеву, в том числе в ходе возможного вторжения украинской армии на территорию крымского полуострова. Цеков в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости сказал, что скорее перестанут существовать некоторые страны, чем этот регион войдет в состав Украины.