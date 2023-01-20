Крымский полуостров никогда не станет частью украинского государства. С таким заявлением выступил член Совета Федерации РФ от этого региона Сергей Цеков.
Ранее в Вашингтоне заявили о готовности Белого дома помогать Киеву, в том числе в ходе возможного вторжения украинской армии на территорию крымского полуострова. Цеков в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости сказал, что скорее перестанут существовать некоторые страны, чем этот регион войдет в состав Украины.
«Для крымчан должно быть абсолютно очевидно, что никакие действия ни американцев, ни европейцев, и тем более украинцев не приведут к возвращению Крыма в состав Украины. Это абсолютно исключено», — уточнил сенатор.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил украинское руководство в нарушении международных гуманитарных прав на протяжении восьми лет.