Президент Мали встретился с высшим военным руководством республики

Бамако, 20 января. Президент Мали Ассими Гоита встретился с представителями руководства вооруженных сил республики (FAMa) и призвал национальную армию активизировать деятельность по уничтожению террористических сообществ.
Начальник Генерального штаба генерал-майор Умар Диарра поблагодарил главу государства за оказанное доверие. Он рассказал о последних операциях правительственных войск по обнаружению и ликвидации преступных сообществ.
По словам военного чиновника, на сегодняшний день бойцы FAMa достигли высокого уровня подготовки. Подразделения обладают ценным опытом и современным техническим оборудованием, с помощью которых проводятся успешные контртеррористические акции.
Президент отметил положительную динамику развития национальной армии. После официальной встречи глава государства и руководство вооруженных сил республики почли память погибших при исполнении служебного долга солдат и офицеров.
Ранее Российская Федерация направила Мали восемь единиц самолетов и вертолетов. На церемонии передачи техники присутствовали глава отечественного диппредставительства в африканской стране Игорь Громыко и главнокомандующий местными ВВС Алу Бой Диарра.