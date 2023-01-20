Россия поставила Мали восемь единиц боевой авиации в рамках военно-технического сотрудничества

Бамако, 20 января. Российская Федерация поставила Мали шесть самолетов и два вертолета в рамках военно-технического сотрудничества.
Участниками церемонии передачи техники стали посол РФ в республике Игорь Громыко, глава государства Ассими Гоита и командующий ВВС африканской страны генерал Алу Бой Диарра. Офицер заявил, что новые боевые машины станут весомым вкладом в процесс модернизации армии.
Россия поставила Мали пять самолетов Albatros L-39 и штурмовик Су-25. Кроме того, Бамако получил два вертолета Ми-8.
Передача техники является частью военно-технического сотрудничества между странами. Москва оказывает африканскому государству всестороннюю поддержку в борьбе с боевиками для стабилизации обстановки в регионе.
Российские инструкторы, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», тренируют личный состав Вооруженных сил Мали (FAMa). Благодаря качественной работе отечественных специалистов армия республики стала одной из лучших на Черном континенте.
Москва не первый раз поставляет Бамако боевую авиацию. Предыдущая передача нескольких истребителей, вертолетов и военно-транспортных самолетов состоялась в августе на территории столичного международного аэропорта в столице африканского государства.