Старшая дочь певицы Глюкозы устроила пожар в доме

Досадная история приключилась с певицей Натальей Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, по возвращению ее семейства из путешествия в Индию. В жилище исполнительницы хита «Жу-Жу» произошел пожар.
Как сообщила в социальных сетях 15-летняя наследница Глюкозы Лидия, причиной возгорания стало ее неосторожность в обращении со свечами.
«Для всех, кто волнуется, — слава богу, все хорошо, никто не пострадал, все нормально. Пожалуйста, будьте аккуратными со свечками», — написала она.
Свою публикацию девочка сопроводила снимком ванной комнаты, на котором можно увидеть обгоревший край раковины и уничтоженные огнем принадлежности, пишет «Вечерняя Москва».