Священник Константин Головатский объяснил, почему распадаются молодые семьи

Председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии протоиерей Константин Головатский, клирик Казанского собора, рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» о том, какие проблемы современной молодежи помогает решить церковь.
Прошедший эфир программы «Вертикали» медиагруппы «Патриот» диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость», посвятил теме нравственного воспитания молодежи. Отдел по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии принимает в этом живейшее участие, координируя деятельность молодежных православных организаций, состоящих при церковных приходах. По словам протоиерея Константина, в этих молодежных сообществах ведется не только катехизаторская деятельность, где священники рассказывают о том, как построить свою жизнь по заповедям Божиим, но проводятся мероприятия, способствующие развитию творческих способностей ребят, а также формируются навыки социального служения. Любое приходское молодежное сообщество ставит задачи не только общения, но и различного служения. Это может быть какая-то помощь людям, какие-то интересные просветительские проекты, направленные на то, чтобы других молодых людей делать ближе к христианству», — рассказал отец Константин.
Священник позитивно оценивает подрастающее поколение России. По его мнению, оно обладает многими достоинства.
«Много ребят продвинутых. Если их сопоставлять с тем поколением, к которому я себя отношу, то многие вещи современная молодежь гораздо лучше схватывает. Это касается не только области информационных технологий, а жизни в целом», — пояснил протоиерей Константин.
Недостатком большинства молодых людей священник считает размытость представлений об истинных ценностях, отсутствие четкой мировоззренческой позиции, основанной на нравственных критериях.
«У каждого свое мнение, каждый считает по своему. Мне кажется, от этого проистекают проблемы, которые ведут к будущим неудачам в личной жизни», — отметил отец Константин.
Проявляется это, по его словам, прежде всего в сфере взаимоотношений между полами. Создание крепкой семьи основано на определенных ценностных подходах, и не имея их, молодые люди, к сожалению, не могут сохранить свой брак.
«Если человек не имеет этих ценностей, он ничего не сможет сделать, его брак не будет прочным. Остаются у разбитого корыта сейчас многие семьи, а потом ищут уже в бальзаковском возрасте своего единственного или единственную с тем, чтобы создать настоящую семью», — сожалеет протоиерей Константин.
Другой проблемой современной молодежи священник считает приверженность ее греху сквернословия. По его словам, он заметил, что молодые стали не в меру использовать матерные слова в своей речи. При этом, матерятся как мальчики, таки девочки. Священник считает это признаком деградации некоторых молодых людей, но отмечает, что она начала захватывать все больше подростков.