Священник Константин Головатский объяснил, почему распадаются молодые семьи

Другой проблемой современной молодежи священник считает приверженность ее греху сквернословия. По его словам, он заметил, что молодые стали не в меру использовать матерные слова в своей речи. При этом, матерятся как мальчики, таки девочки. Священник считает это признаком деградации некоторых молодых людей, но отмечает, что она начала захватывать все больше подростков.