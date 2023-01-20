Президент Грузии выступила против восстановления авиасообщения с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает против восстановления авиасообщения с Россией. Таким образом она прокомментировала сообщения в СМИ, что Грузия приветствовала бы решение о возобновлении сообщения с российской стороны.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе ранее заявид, что возобновление прямого авиасообщения со стороны России будет приветствоваться в Тбилиси. Впоследствии данное заявление вызвало недовольство у МИД Украины.
«Подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на получение членства в Европейском Союзе», — заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также не поддержала заявление Кобахидзе. Она также призвала ужесточить условия пребывания граждан России, переехавших в республику.