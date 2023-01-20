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Власти Франции объяснили необходимость прекращения украинского конфликта

Экономика
Власти Франции объяснили необходимость прекращения украинского конфликта

Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр сказал, что надо немедленно прекращать противостояние на Украине. Он объяснил, что это создает дополнительные издержки для экономики не на региональном, но на глобальном уровне.

Французский чиновник рассказал о своем взгляде на ситуацию во время выступления на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе. Он подчеркнул, что экономический спад из-за кризиса будут чувствовать страны по всему миру.

Западные страны, поддерживающие антироссийский курс США и ЕС, ранее нанесли урон собственному бизнесу. Иностранные компании суммарно потеряли более 200 млрд долларов из-за давления на Россию.
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