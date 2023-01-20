Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

СК начал проверку после информации о загоревшейся пациентке в московской больнице

Происшествия
СК начал проверку после информации о загоревшейся пациентке в московской больнице

Следственный комитет начал проверку после информации о возгорании пациентки на операционном столе в московском медучреждении. Инцидент произошел в НИИ им. Склифосовского, передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, девушке делали операцию после перелома плеча. В какой-то момент произошло возгорание, огонь перекинулся на лежавшую на операционном столе пациентку. Она получила ожоги шеи, спины, груди и плеча. Также, по данным СМИ, пострадал хирург. Правоохранители проверяют информацию, опубликованную изданием.
следственный комитет проверка пожар больница
Военкоры ФАН
Лучшие в аду