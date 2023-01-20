СК начал проверку после информации о загоревшейся пациентке в московской больнице

По предварительным данным, девушке делали операцию после перелома плеча. В какой-то момент произошло возгорание, огонь перекинулся на лежавшую на операционном столе пациентку. Она получила ожоги шеи, спины, груди и плеча. Также, по данным СМИ, пострадал хирург. Правоохранители проверяют информацию, опубликованную изданием.