Рогов: на всей линии боевого соприкосновения в Запорожской области идут активные бои

Боевые действия в Запорожской области активизировались почти по всей линии фронта. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В комментарии для РИА Новости он сообщил, что на текущий момент по всей линии боевого соприкосновения наблюдаются активные боестолкновения.
«Такого еще не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия», — поделился Рогов.
Он добавил, что украинским военным стало тяжело удерживать собственные позиции, учитывая наступление по всей линии соприкосновения. По словам Рогова весь фронт находится на грани того, что «начнет сыпаться».