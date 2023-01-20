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Рогов: на всей линии боевого соприкосновения в Запорожской области идут активные бои

Армия
Рогов: на всей линии боевого соприкосновения в Запорожской области идут активные бои

Боевые действия в Запорожской области активизировались почти по всей линии фронта. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В комментарии для РИА Новости он сообщил, что на текущий момент по всей линии боевого соприкосновения наблюдаются активные боестолкновения.

«Такого еще не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия», — поделился Рогов.

Он добавил, что украинским военным стало тяжело удерживать собственные позиции, учитывая наступление по всей линии соприкосновения. По словам Рогова весь фронт находится на грани того, что «начнет сыпаться».
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