Волгоградские спасатели выручили провалившуюся в яму собаку

На территории замороженной стройки в городе Суровикино Волгоградской области собака провалилась в глубокий котлован. Животное несколько дней просидело там, не имея возможности выбраться самостоятельно, пока на помощь не пришли спасатели.
Неравнодушные люди позвонили в экстренную службу, сообщает информационное агентство «Городские вести». ГУ МЧС России по Волгоградской области направило в Суровикино пожарный расчет, посчитав, что огнеборцы наилучшим образом готовы и технически оснащены для подобной работы.
С помощью лебедки спасатели спустились в котлован, закрепили собаку в люльке, после чего подняли ее наверх. Пес будто понимал, что люди пришли ему на помощь и вел себя спокойно, хотя и был очень напуган. Пожарные отогрели собаку, накормили и отпустили на волю с пожеланиями внимательно смотреть под лапы.