Волгоградские спасатели выручили провалившуюся в яму собаку

С помощью лебедки спасатели спустились в котлован, закрепили собаку в люльке, после чего подняли ее наверх. Пес будто понимал, что люди пришли ему на помощь и вел себя спокойно, хотя и был очень напуган. Пожарные отогрели собаку, накормили и отпустили на волю с пожеланиями внимательно смотреть под лапы.