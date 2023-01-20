The Black Eyed Peas хочет отсудить у производителей какающих единорогов 10 млн долларов

Американская хип-хоп-группа The Black Eyed Peas намерена судиться с компанией MGA Entertainment, выпускающей игрушки для детей в форме танцующих и испражняющихся блестящей слизью единорогов.
Как сообщает TMZ, эта линейка игрушек носит название Poopsie Slime Surprise. Ее уже начали рекламировать на американском телевидении. В промо-ролике единороги танцуют и поют под песню My Poops.
По мнению лейбла звукозаписи и музыкального издательства BMG, эта композиция во многом копирует известный хит группы под названием My Humps, что и послужило поводом для их обращения в суд. Сумма иска составила 10 млн долларов.