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The Black Eyed Peas хочет отсудить у производителей какающих единорогов 10 млн долларов

Общество
The Black Eyed Peas хочет отсудить у производителей какающих единорогов 10 млн долларов

Американская хип-хоп-группа The Black Eyed Peas намерена судиться с компанией MGA Entertainment, выпускающей игрушки для детей в форме танцующих и испражняющихся блестящей слизью единорогов.

Как сообщает TMZ, эта линейка игрушек носит название Poopsie Slime Surprise. Ее уже начали рекламировать на американском телевидении. В промо-ролике единороги танцуют и поют под песню My Poops.

По мнению лейбла звукозаписи и музыкального издательства BMG, эта композиция во многом копирует известный хит группы под названием My Humps, что и послужило поводом для их обращения в суд. Сумма иска составила 10 млн долларов.
The Black Eyed Peas poopsie slime surprise иск
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