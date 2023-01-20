Эксперт Минздрава Гамбарян рассказала о вреде вейпов

Различные добавки в электронных сигаретах создают заблуждение, будто вейпы безвредны. Об этом рассказала глава Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.
Как пишет информационный портал sovainfo.ru, специалисты уже доказали, что кроме серьезной никотиновой зависимости, продукция может спровоцировать возникновение тех же заболеваний, что и курение обычных сигарет. Это инфаркт, инсульт, импотенция, бронхит, пневмония или ХОБЛ, предупредила медик.
По словам эксперта, ароматизаторы и красители на самом деле весьма вредны для органов дыхания. К тому же бывают случаи, когда они взрываются в руках и во рту. Популярность использования никотиносодержащей продукции растет, но она пока не слишком высокая, поэтому сегодня еще можно пресечь распространение этой продукции, считает представитель Минздрава.
В настоящее время поставлена цель – постепенно убрать табачную продукцию из гражданского оборота. Но этого трудно добиться без запрета всей новой никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов, электронных сигарет и продуктов нагревания табака, подчеркнула Гамбарян.