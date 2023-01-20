Эксперт Минздрава Гамбарян рассказала о вреде вейпов

По словам эксперта, ароматизаторы и красители на самом деле весьма вредны для органов дыхания. К тому же бывают случаи, когда они взрываются в руках и во рту. Популярность использования никотиносодержащей продукции растет, но она пока не слишком высокая, поэтому сегодня еще можно пресечь распространение этой продукции, считает представитель Минздрава.