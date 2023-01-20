Певица Бритни Спирс выбрала себе новое имя

Американская поп-дива, актриса и танцовщица Бритни Спирс в ходе очередного включения в социальных сетях сообщила, что сменила имя. Изменения уже затронули ее аккаунты на ряде платформ.
Под снимком с изображением Марса исполнительница хита Toxic заявила, что отныне ее зовут River Red, что в переводе на русский означает «Река Красная».
В ответ на это западная пресса предположила, что такое имя Спирс может быть отсылкой к ее роману с певцом Джастином Тимберлейком, с которым звезда встречалась с 1997 по 2002 год. После расставания с возлюбленным знаменитость выпустила песню, которую назвала Cry Me a River.