Певица Бритни Спирс выбрала себе новое имя

В ответ на это западная пресса предположила, что такое имя Спирс может быть отсылкой к ее роману с певцом Джастином Тимберлейком, с которым звезда встречалась с 1997 по 2002 год. После расставания с возлюбленным знаменитость выпустила песню, которую назвала Cry Me a River.