Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории. Он подчеркнул, что взятый Соединенными Штатами курс по нанесению стратегического поражения Москве ведет мир к катастрофическому сценарию.