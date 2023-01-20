Смолин о конфликте на Украине: Запад выбрал заранее проигрышный вариант развития событий

Запад, желая нанести России стратегическое поражение, может привести к краху весь мир. Пытаться загнать в угол ядерную державу способны только неадекватные самоубийцы, заявил историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории. Он подчеркнул, что взятый Соединенными Штатами курс по нанесению стратегического поражения Москве ведет мир к катастрофическому сценарию.
По словам дипломата, США заставляют партнеров по НАТО финансировать возрождение американского ВПК в том объеме, которого не видели даже в годы холодной войны. Антонов напомнил, что никто из российского руководства не выступал с угрозами применения ядерного оружия.
Как отметил Смолин, именно Соединенные Штаты занимаются эскалацией конфликта. Сугубо региональная проблема возводится американцами в цивилизационное принципиальное противостояние Запада с Россией.
«Считая себя победителем в холодной войне, США видят Украину и всю Восточную Европу своей территорией. За Москвой отрицается любая возможность на отстаивание национальных интересов.
Единство русского народа, воссоединение с Россией южнорусских земель — страшный сон для Америки и ЕС. Любой вариант при такой политике приведет Запад к проигрышу», — подчеркнул собеседник ФАН.
По словам эксперта, после победы на территории Украины Россия станет сильнее и еще менее сговорчива. Если Москву удастся загнать в угол, то это кончится взаимным уничтожением.
«Запад выбрал заранее проигрышный вариант развития событий», — подытожил он.
Ранее Михаил Смолин в беседе с ФАН заявил о нежелании самостоятельных политиков ЕС поддерживать экспансию США.